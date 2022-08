Pedro Sousa avança no qualifying e Gastão Elias fica pelo caminho

O português Pedro Sousa, 555.º do ranking mundial de ténis, derrotou na quarta-feira o suíço Henri Laaksonen, 98.º da hierarquia, na primeira ronda de qualificação para o Open dos Estados Unidos, enquanto Gastão Elias foi eliminado pelo holandês Gijs Brouwer.

Pedro Sousa impôs-se a Laaksonen em dois sets, por 7-5 e 6-2, em uma hora e 16 minutos, e juntou-se na segunda ronda a Nuno Borges, 105.º do mundo, que, pouco antes, tinha beneficiado da desistência do norte-americano Alex Rybakov, 295.º da hierarquia.

O número dois português vencia por 6-7 (4), 7-6 (4) e 3-0, após duas horas e 16 minutos, quando Rybakov abandonou o encontro.

Nuno Borges vai defrontar na segunda das três rondas do qualifying para o último Grand Slam do ano o norte-americano Govind Nanda, 372.º do mundo, enquanto Pedro Sousa vai enfrentar o vencedor do embate entre o britânico Paul Jubb, 203.º da hierarquia, e o suíço Antoine Bellier, 195.º.

Pelo caminho ficou Gastão Elias, 199.º do ranking, ao perder perante o neerlandês Gijs Brouwer, 184.º do circuito. Elias foi batido por 7-6 (4) e 6-2 por Brouwer, em uma hora e 37 minutos.

João Sousa, número um português e 59.º do mundo, tem entrada direta no quadro principal do Major nova-iorquino, que vai ser disputado entre segunda-feira e 11 de setembro.