Pedro Sousa cai na 1.ª ronda de qualificação do US Open

O português Pedro Sousa foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda de qualificação do US Open, quarto e último major de ténis da temporada, diante do checo Jiri Vesely, em dois parciais.O número dois nacional e 125.º do ranking mundial não se conseguiu impor frente a Vesely, 140.º, perdendo por 6-4 e 7-5, ao cabo de uma hora e 22 minutos.Com o afastamento de Pedro Sousa, os compatriotas João Domingues, que hoje afastou o cazaque Aleksandr Nedovyesov com um duplo 6-2, também na primeira ronda do qualifying, e João Sousa, que tem entrada direta no quadro principal, são os únicos portugueses na prova dos Estados Unidos.