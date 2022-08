Rafael Nadal vence australiano Rinky Hijikata e está na segunda ronda do US Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista espanhol Rafael Nadal, número três do mundo, venceu Rinky Hijikata (4-6, 6-2, 6-3, 6-3), no US Open, quarto e último 'major' da temporada.

Nadal perdeu o primeiro 'set' para o australiano de 21 anos e número 198 do 'ranking' mundial, mas o espanhol, de 36 anos, acabou por se impor num encontro que demorou pouco mais de três horas.

Nadal, que passa assim para a segunda ronda de um torneio que não jogava desde 2019, não mostrou quaisquer problemas face à lesão que o afastou de Wimbledon em julho.