Ruud derrota Moutet e avança para os 'quartos' do Open dos Estados Unidos

O norueguês Casper Ruud, sétimo do ranking mundial de ténis, qualificou-se este domingo para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, ao vencer o francês Corentin Moutet, nos 'oitavos' do quarto e último Grand Slam do ano.

Ruud bateu Moutet, por 6-1, 6-2, 6-7 (4-7) e 6-2, em três horas e 22 minutos, em Flushing Meadows.

O norueguês, de 23 anos, vai defrontar nos 'quartos' o italiano Matteo Berrettini, 14.º da hierarquia, que bateu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 39.º, por 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6 e 6-2.