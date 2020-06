Serena com court à medida

Uma das grandes novidades da conferência de imprensa de lançamento do US Open foi a presença de Serena Williams, que reforçou a credibilidade da prova, que não conta com o apoio de muitos jogadores de topo. “Mal posso esperar por voltar a Nova Iorque e estou certa de que a federação norte-americana fará um ótimo trabalho para nos sentirmos seguros e em casa”, confessou.

À procura do 24º título de Grand Slam – e de igualar o recorde de Majors de Margaret Court –, ficou mesmo a saber-se que Williams construiu um court em sua casa igual ao do US Open, que este ano mudou de hard court para um novo material. Uma questão de estatuto...