Serena Williams falha US Open devido a lesão

A norte-americana Serena Williams vai falhar o US Open, último 'Grand Slam' do ano, a disputar entre segunda-feira e 12 de setembro, devido a uma lesão na perna direita, anunciou esta quarta-feira a 22.ª do 'ranking' mundial de ténis.

Vencedora de 23 torneios do 'Grand Slam', incluindo seis edições do 'major' norte-americano, Serena Williams tinha abandonado, pelo mesmo motivo, o encontro da primeira ronda de Wimbledon, frente à bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, em 29 de junho.

"Após cuidada ponderação e seguindo o conselho dos meus médicos e da equipa médica, decidi desistir do US Open para permitir ao meu corpo a recuperação completa de uma rotura na coxa. Nova Iorque é uma das cidades mais entusiasmantes do mundo e um dos meus sítios favoritos para jogar. Vou ter saudades dos adeptos, mas vou apoiar todos. Vemo-nos em breve", escreveu Serena Williams, na sua página oficial no Instagram.

A antiga número um mundial, de 39 anos, desperdiça mais uma oportunidade de igualar o recorde de títulos do 'Grand Slam' da australiana Margaret Court.