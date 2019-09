Serena Williams na final do US Open

Serena Williams apurou-se esta madrugada para a sua décima final do US Open, ao derrotar em dois sets a ucraniana Elina Svitolina, com parciais de 6-3 e 6-1. Aos 37 anos, a tenista norte-americana partirá agora em busca do sétimo título em Flushing Meadows, numa decisão na qual terá pela frente a vencedora do embate entre a suíça Belinda Bencic e a canadiana Bianca Andreescu, num encontro que decorre nas próximas horas.





Caso consiga vencer na final, Serena Williams irá conseguir conquistar o seu 24.º título do Grand Slam, igualando assim o recorde histórico da australiana Margaret Court.