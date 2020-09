Sofia Kenin avança sem dificuldades para a segunda ronda

A tenista norte-americana Sofia Kenin, segunda cabeça de série, carimbou esta terça-feira a passagem à segunda ronda do US Open, ao vencer a belga Yanina Wickmayer, por um duplo 6-2.

A jovem, de apenas 21 anos, campeã do Open da Austrália, em janeiro, e atual quarta colocada da hierarquia WTA, fez jus ao seu favoritismo em Flushing Meadows, obtendo um resultado esclarecedor em uma hora e 07 minutos, frente a uma jogadora que está fora do top-100 mundial (146.º) e que em 2009 atingiu a 'meias' do major norte-americano.

A vencedora do encontro entre a russa Vera Zvonareva (178.º) e a canadiana Leylah Fernandez (104.º) será a adversária de Kenin na próxima fase.