Tsitsipas ultrapassa Murray e segue Rublev para a segunda ronda

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número três mundial, estreou-se na segunda-feira com uma vitória sobre o britânico Andy Murray, na jornada inaugural do Open dos Estados Unidos, seguindo o russo Andrey Rublev até à segunda ronda.

Na sessão diurna do primeiro dia de competição em Flushing Meadows, onde decorre o quarto torneio do Grand Slam até 12 de setembro, o jovem helénico, de 23 anos, travou um renhido duelo com o antigo campeão do Open dos Estados Unidos (2012), a par com uma lesão na anca nos últimos anos, que só terminou ao cabo de uma longa batalha de cinco 'sets', por 2-6, 7-6 (9-7), 3-6, 6-3 e 6-4.

Stefanos Tsitsipas, vencedor esta temporada do ATP 250 de Lyon e do Masters 1.000 de Monte Carlo e finalista de Roland Garros, precisou de quatro horas e 48 minutos para bater o antigo número um mundial e bicampeão de Wimbledon (2013 e 2016), de 34 anos, e marcar encontro com o francês Adrian Mannarino, protagonista de uma grande recuperação para eliminar o compatriota Pierre Herbert também em cinco partidas, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 e 6-3.

Em contrapartida, o jovem russo Andrey Rublev, de 23 anos, regressou, pela sexta vez, a Nova Iorque com um triunfo fácil ante o croata Ivo Karlovic, de 42 anos, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-3) e 6-3, ao fim de uma hora e 36 minutos no Grandstand.

Depois de se ter tornado no mais jovem quarto finalista com 19 anos, em 2017, desde o norte-americano Andy Roddick, em 2001, o quinto cabeça de série assinou 27 'winners' frente ao veterano Karlovic para assegurar a passagem à fase seguinte e um encontro com o vencedor do embate entre o australiano James Duckworth e o espanhol Pedro Martinéz.

Tal como Rublev, que há um ano disputou igualmente os quartos de final em Flushing Meadows e recentemente bateu, pela primeira vez, o compatriota Daniil Medvedev no Masters 1.000 de Cincinnati, o argentino Diego Schwartzman também não encontrou dificuldades para derrotar o seu primeiro adversário, o lituano Ricardas Berankis, em três 'sets', por 7-5, 6-3 e 6-3.

Bem mais complicada foi a tarefa do canadiano Felix Auger-Aliassime, de 21 anos, para se impor ao 'qualifier' russo Evgeny Donskoy (152.º ATP). O número 15 mundial, quarto finalista em Wimbledon, precisou de quatro partidas, por 7-6 (7-0), 3-6, 7-6 (7-1) e 7-6 (8-6), e quatro horas para assegurar um confronto com o espanhol Bernabé Zapata Miralles na segunda eliminatória.

Na competição feminina, a espanhola Garbiñe Muguruza e a romena Simona Halep, ambas ex-líderes do 'ranking' WTA, apresentaram-se em bom plano.

Enquanto a atual 10.ª colocada mundial, de 27 anos, afastou a croata Donna Vekic (57.ª WTA), por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), Halep, que tem padecido de problemas físicos ao longo da temporada, ultrapassou a italiana Camila Giorgi, recentemente campeã do WTA 1.000 de Montreal, em dois 'sets', por 6-4 e 7-6 (7-3).