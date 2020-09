Benoît Paire anuncia que testou negativo à covid-19

O tenista francês Benoît Paire, excluído do Open dos Estados Unidos no domingo depois de ter testado positivo à covid-19, anunciou esta quarta-feira que teve um resultado negativo à doença no último teste que realizou.

"Para vos dizer a verdade, eu testei negativo. Fiz um exame que deu negativo há dois dias [segunda-feira]. Vou repetir os testes, mas o último foi negativo", revelou o atleta na sua conta da rede social Instagram.

Paire, de 31 anos, salientou ainda que se sente "muito bem" e que não tem sintomas da covid-19.

No domingo, o francês, 23.º tenista do ranking mundial e 17.º cabeça de série do torneio, foi afastado do segundo 'major' da temporada, por estar infetado com o novo coronavírus, e a organização traçou imediatamente uma linha de relações próximas do francês dentro da 'bolha' de Flushing Meadows, onde está a decorrer o US Open.