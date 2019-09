Bianca Andreescu derrota Serena Williams e conquista US Open

Um ano depois de ter perdido na polémica final de 2018 com Naomi Osaka, Serena Williams voltou a ser derrotada na final do US Open, agora perante a jovem romena Bianca Andreescu, de apenas 19 anos, que num Arthur Ashe Stadium lotadíssimo não deu hipóteses à veterana norte-americana, com uma vitória em dois sets (6-3 e 7-5).





Depois de ter ficado pela fase de qualificação, em 2018, a jovem canadiana, de 19 anos, que jogou apenas pela quarta vez o quadro principal de um major, vai ascender à sétima posição do ranking WTA, graças ao triunfo diante a hexacampeã e 10 vezes finalista no US Open.Consulte o direto do jogo