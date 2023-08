Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

US Open: Djokovic e Swiatek cumprem, Tsitsipas surpreendido Num dia em que Francisco Cabral em dupla com Rafael Matos se estrearam com um triunfo frente aos belgas Sander Gille e Joran Vliegen