US Open: Djokovic vence Jan-Lennard Struff e segue para a quarta ronda

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do ranking mundial, qualificou-se para a quarta ronda do Grand Slam norte-americano US Open, depois de vencer o alemão Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 e 6-1.

Djokovic, o grande favorito à vitória no Open dos Estados Unidos, dada a ausência de Rafael Nadal, campeão em título, e Roger Federer em Nova Iorque, precisou de apenas uma hora e 42 minutos para derrotar Jan-Lennard Struff, 29.º do ranking mundial.