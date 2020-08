US Open: João Sousa e Pedro Sousa estreiam-se contra 'wild cards' norte-americanos

Os tenistas João Sousa e Pedro Sousa, os únicos portugueses a disputar o Open dos Estados Unidos, vão defrontar dois 'wild cards' norte-americanos na primeira ronda do segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada.

O número um nacional e 66.º colocado do 'ranking' ATP vai estrear-se frente ao jovem Michael Mmoh, de 22 anos, que figura no 184.º lugar e vai jogar pela terceira vez o quadro principal do 'major' norte-americano, que arranca na segunda-feira, em Nova Iorque.

João Sousa, que atingiu os oitavos de final em Flushing Meadows, em 2018, está inserido na mesma metade do quadro do sérvio Novak Djokovic, número um mundial, tal como Pedro Sousa.

O lisboeta e 110.º classificado no 'ranking' ATP vai, por sua vez, assinalar a sua estreia diante de Mitchell Krueger, número 197 da mesma hierarquia, que tem como melhor resultado no US Open a presença na primeira ronda há dois anos, ao passo que Sousa nunca logrou superar a ronda inaugural da fase de qualificação.