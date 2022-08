Nuno Borges vence longa maratona e garante apuramento para a 2.ª ronda

O português Nuno Borges alcançou esta segunda-feira a primeira vitória da carreira no quadro principal de torneios do Grand Slam, ao bater na 1.ª ronda do US Open o norte-americano Ben Shelton em cinco sets, numa longa batalha com mais de quatro horas. Diante do 165.º da hierarquia mundial, o português (104.º do ranking ATP), que vinha do torneio de qualificação, venceu com parciais de 7-6 (6), 3-6, 7-6 (5), 6-7 (8) e 6-3.Na segunda ronda, o português de 25 anos volta a ter pelo caminho um tenista com ranking inferior, no caso o chinês Yibing Wu, o 174.º, que afastou na partida de abertura de forma surpreendente o georgiano Nikoloz Basilashvili (35.º ATP), com 6-3, 6-4 e 6-0.