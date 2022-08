Venus e Serena Williams com wild card para torneio de pares do US Open

Venus e Serena Williams receberam um convite para jogarem no torneio de pares do Open dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam do ano, que deverá marcar a despedida da irmã mais nova.

Venus, de 42 anos, e Serena, de 40, venceram o torneio nova-iorquino em pares em 1999 e 2009, sem que voltassem a disputar esta vertente desde 2014. Ao todo, as irmãs norte-americanas somam 14 títulos do Grand Slam em pares.

No início do mês, Serena Williams anunciou a intenção de terminara a sua brilhante carreira, com 23 títulos do Grand Slam, seis dos quais em Flushing Meadows.

A probabilidade de se despedir no US Open é grande, numa altura em que a antiga líder do ranking mundial segue no 410.º posto da hierarquia, tendo a entrada em competição, no torneio de singulares, marcada para segunda-feira, frente à montenegrina Danka Kovinic.

O US Open vai ser disputado entre segunda-feira e 11 de setembro, em Nova Iorque.