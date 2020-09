Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Victoria Azarenka junta-se a Serena Williams nas meias-finais do US Open Tenista Bielorrussa superou a belga Elise Mertens nos quartos de final, com parciais de 6-1 e 6-0





• Foto: Site US Open