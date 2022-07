Simona Halep garante meias-finais de Wimbledon pela terceira vez

A romena Simona Halep, 18.ª da hierarquia mundial, apurou-se esta quarta-feira pela terceira vez para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' da temporada, ao eliminar a norte-americana Amanda Anisimova, 25.ª do mundo.

Na relva do All England Club, em Londres, Halep, vencedora do torneio londrino em 2019 e semifinalista em 2014, ganhou com os parciais de 6-2 e 6-4, em encontro que resolveu em apenas uma hora e três minutos.

Nas meias-finais, a romena, de 30 anos, vai discutir um lugar na final com a vencedora do encontro entre a australiana Ajla Tomljanovic, 44.ª, e a cazaque Elena Rybakina, 23.ª.