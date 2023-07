Aryna Sabalenka apura-se para as meias-finais de Wimbledon pela segunda vez

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka qualificou-se esta quarta-feira pela segunda vez para as meias-finais de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a norte-americana Madison Keys.

Depois de ter ficado afastada da última edição do major londrino, devido à proibição de tenistas russos e bielorrussos, Sabalenka, número dois mundial, repetiu a prestação de 2021 e chegou às meias-finais, depois de vencer Keys, 18.ª do ranking, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Pelo quarto major consecutivo nas meias-finais, Sabalenka, vencedora do Open da Austrália deste ano, vai defrontar a vencedora do encontro entre a tunisina Ons Jabeur, sexta do ranking mundial, e a cazaque Elena Rybakina, terceira e detentora do troféu.