Ashleigh Barty: «Antes de começar o terceiro set disse a mim mesma para continuar a lutar»

A australiana Ashleigh Barty, número um mundial de ténis, superou este sábado a checa Karolina Pliskova na final de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da época, e conquistou o segundo major da carreira no All England Club.

Numa final discutida em três sets na relva londrina, a campeã de Roland Garros de 2019 derrotou a número 13 mundial, pelos parciais de 6-3, 6-7 (4-7) e 6-3, ao cabo de uma hora e 55 minutos no court central.

Depois de ter entrado a conquistar 16 pontos e só ter perdido dois nos primeiros quatro jogos, a australiana, de 25 anos, viu a adversária, de 29 anos, tentar reagir, mas ao impor três breaks, contra dois sofridos, colocou-se à frente no marcador.

Na segunda partida, o duelo foi mais equilibrado e, após duas quebras de serviço mútuas, Pliskova conseguiu levar a melhor no tie-break, adiando a decisão da contenda para o decisivo parcial.

Na hora de todas as decisões, Ashleigh Barty ganhou vantagem logo no segundo jogo, ao alcançar o break, e não baixou mais a guarda até selar o triunfo no nono jogo ao primeiro match point que dispôs.

"É incrível. Antes de começar o terceiro set disse a mim mesma para continuar a lutar. Ela é uma competidora incrível e tirou o melhor de mim. Foi um encontro excecional e estou realmente orgulhosa por ter conseguido jogar ao meu melhor nível, reiniciar, continuar a batalhar e segurar os nervos no final", comentou Barty.

E no match point? "Não me lembro! Ser capaz de viver o meu sonho com todos aqui foi melhor do que alguma vez imaginei. Não dormi muito ontem [sexta-feira] a pensar nisto, mas ao caminhar para o court central senti-me em casa. E espero ter orgulhado todos", acrescentou.

Ao sagrar-se campeã da edição de 2021, a primeira a ganhar Wimbledon como primeira cabeça de série desde Serena Williams em 2016, a tenista australiana vai consolidar ainda mais a liderança da hierarquia mundial, enquanto a vice-campeã Karolina Pliskova vai ascender à sétima posição.