Ashleigh Barty apura-se pela primeira vez para as meias-finais de Wimbledon

A tenista australiana Ashleigh Barty, líder do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer a compatriota Ajla Tomljanovic.

Para chegar pela primeira vez às 'meias' em Londres e pela terceira em 'majors', Barty bateu Tomljanovic, 75.ª da hierarquia e que nunca tinha chegado aos quartos de final de um 'Grand Slam', por 6-1, 6-3, em 66 minutos.

Nas meias-finais, Barty vai defrontar a alemã Angelique Kerber, 28.ª do ranking mundial e que eliminou a checa Karolina Muchova, 22.ª, por 6-2 e 6-3.