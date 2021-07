Ashleigh Barty bate Angelique Kerber e defronta Pliskova na final de Wimbledon

A número um mundial de ténis, Ashleigh Barty, superou esta quinta-feira a alemã Angelique Kerber e vai defrontar na final de Wimbledon, terceiro major da temporada, a checa Karolina Pliskova, que surpreendeu a segunda cabeça de série, Aryna Sabalenka.

Num dia que se realizaram as duas meias-finais femininas de singulares no All England Club, a primeira foi disputada pela australiana Ashleigh Barty e a campeã de 2018, que não foi capaz de contrariar o favoritismo da adversária e acabou eliminada em dois 'sets', por 6-3 e 7-6 (3), em uma hora e 27 minutos.

"Foi incrível. Quase um alívio, um momento de excitação. Foi algo que nunca soube se iria sentir. Julgo que ter a oportunidade de jogar a final de Wimbledon é incrível", confessou a australiana, em conferência de imprensa.

Graças ao triunfo ante Angelique Kerber, 28.ª colocada no 'ranking' WTA, a jovem Barty, de 25 anos, garantiu a qualificação inédita para a final de Wimbledon, depois de registar 38 'winners' e apenas 16 erros não forçados na meia-final, tornando-se assim na primeira mulher australiana a discutir o título desde Goolagong Cawley, que venceu o seu sétimo 'major' na relva londrina em 1980.

No derradeiro duelo, a campeã de Roland Garros de 2019 terá pela frente a checa Karolina Pliskova, número 13 do mundo, após a vitória desta ante a segunda pré-designada, a bielorrussa Aryna Sabalenka, numa longa batalha, decidida em três partidas, pelos parciais de 5-7, 6-4 e 6-4, ao fim de uma hora e 53 minutos.

Após dar a volta a um encontro que estava a perder por um 'set' a zero, a antiga líder da hierarquia mundial garantiu o regresso a uma final de um torneio do Grand Slam, cinco anos depois de ter cedido frente a Angelique Kerber no Open dos Estados Unidos, em 2016.

No confronto direto, Ashleigh Barty lidera por 5-2, sendo que Karolina Pliskova, venceu nos quartos de final de Nottingham, em 2016, e na quarta ronda do Open dos Estados Unidos em 2018.