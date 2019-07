Ashleigh Barty na segunda ronda de Wimbledon sem dificuldades

Ashleigh Barty, líder do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira sem dificuldades para a segunda ronda do torneio de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam do ano, na relva londrina.





A tenista australiana, recente vencedora do torneio de Roland Garros, conquistando o primeiro major da carreira em singulares, bateu a chinesa Saisai Zheng, 43.ª WTA, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-2.Na segunda ronda, a australiana, que em 2018 caiu na terceira eliminatória, vai defrontar a belga Alison van Uytvanck, 58.ª da hierarquia e 'carrasca' da russa Svetlana Kuznetsova, ex-número dois mundial e atual 104.ª, por 6-4, 4-6 e 6-2.