Ashleigh Barty segue para a segunda ronda de Wimbledon

A australiana Ashleigh Barty, número um mundial, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a espanhola Carla Suarez Navarro.

No major londrino, Barty venceu a espanhola, antiga top-10 mundial e agora apenas 138.ª do ranking, por 6-1, 6-7 (1-7), 6-1, em uma hora e 43 minutos.

Barty, que nunca passou da quarta ronda no major de relva londrino, vai defrontar na segunda eliminatória a vencedora do encontro entre a húngara Timea Babos, 116.ª do mundo, e a russa Anna Blinkova, 89.ª.