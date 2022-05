ATP Tour não atribuirá pontos a Wimbledon após 'corte' de russos e bielorussos

Os organizadores do torneio do Grand Slam de Wimbledon decidiram excluir todos os jogadores russos e bielorrussos da edição da prova de 2022, por causa da ofensiva militar de Moscovo na Ucrânia. Em reação à decisão tomada no último mês, o ATP Tour decidiu que não irá atribuir pontos ao torneio"A possibilidade de jogadores de qualquer nacionalidade entrarem em torneios com base no mérito, e sem discriminação, é fundamental para a nossa organização. A decisão de Wimbledon de proibir jogadores russos e bielorrussos de competir no Reino Unido neste verão mina o princípio da não discriminação e integridade do sistema do ranking ATP. Sem uma mudança das circunstâncias, é com grande pesar e relutância que não vemos outra opção a não ser remover os pontos de Wimbledon para 2022. As nossas regras e acordos existem para proteger os direitos dos jogadores como um todo. Decisões unilaterais desta natureza, se não acordadas, abrem um precedente prejudicial para o resto de um circuito que opera em mais de 30 países", pode ler-se em comunicado.O russo Daniil Medvedev ou bielorrussa Aryna Sabalenka não poderão constar dos participantes de Wimbledon.Wimbledon irá ter um 'prize money' recorde no torneio, que teve a primeira edição em 1877, de 39,9 milhões de libras (cerca de 47,2 milhões de euros).