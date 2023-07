Azarenka é assobiada em Wimbledon e atira sobre o público: «Bêbados»

Victoria Azarenka considera "injusta" a forma como foi assobiada pelo público esta segunda-feira em Wimbledon, depois de perder o encontro da quarta ronda do torneio inglês diante da ucraniana Elina Svitolina, que passou à fase seguinte depois de se impor com os parciais de por 2-6, 6-4 e 7-6 (9).Com as questões políticas bem presentes no encontro, Svitolina não cumprimentou Azarenka no final e a bielorrussa - cujo país apoia a invasão russa da Ucrânia - acabou por ser vaiada pelo público."Isto tem acontecido de forma consistente nos últimos meses. Não fiz nada de mal, mas continuam a tratar-me de forma diferente", lamentou Azarenka, de 33 anos. "As pessoas não entendem o que está a acontecer, se calhar houve muitos 'Pimm's' [bebida alcoólica muito popular em Inglaterra] ao longo do dia... Não foi justo, mas as coisas são como são...""Que posso dizer sobre o público? Não há nada a dizer. Ela [Svitolina] não quer apertar a mão a pessoas da Bielorrússia e da Rússia. Respeito a sua decisão. Que podia eu fazer? Devia ter ficado e esperado?", explicou Azarenka, que deixou de imediato o court. "Mas se vocês [jornalistas] querem continuar a falar sobre isto dos apertos de mão ou público, continuem, façam manchetes, façam como quiserem", prosseguiu a tenista.Visivelmente aborrecida com o sucedido, Azarenka acrescentou: "Penso que foi um grande jogo de ténis. Se as pessoas querem continuar a falar de apertos de mão ou do público, do público bêbado, de assobios no final, é uma pena."