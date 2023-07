Casper Ruud afastado na 2.ª ronda de Wimbledon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista norueguês Casper Ruud, número quatro do mundo, foi esta quinta-feira eliminado na segunda ronda de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, depois de ser derrotado pelo britânico Liam Broady num jogo decidido em cinco sets.

Ruud, que foi finalista vencido em Roland Garros e venceu o Estoril Open, foi batido pelo 142.º da hierarquia pelo parciais de 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 e 6-0, num encontro que teve a duração de três horas e 28 minutos, no qual o norueguês chegou a ser assistido devido a problemas físicos.

Na terceira ronda, Liam Broady vai enfrentar o canadiano Denis Shapovalov, 29.º do ranking mundial, enquanto Ruud continua sem conseguir passar da segunda ronda na relva do All England Club.