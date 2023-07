Cerundolo elogia Nuno Borges: «Tem um grande serviço e bate muito chapado»

Nuno Borges é o único representante nacional no quadro principal de singulares do torneio mais antigo do Mundo. O maiato, 69º ATP, vai defrontar o argentino Francisco Cerundolo, nº 19 da mesma tabela, por volta das 15 horas no court 14 do All England Club. Será o primeiro encontro entre o português e o recentemente campeão de Eastbourne.

Cerundolo desdobrou-se em elogios ao português antes do encontro de hoje. "Tem um grande serviço e bate muito chapado. Pode ser perigoso em relva e está confiante porque tem somado muitas vitórias em torneios Challengers este ano. Mas vou ter de ver mais encontros dele e estudar mais as suas virtudes e defeitos", analisou o jogador argentino.