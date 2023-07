Daniil Medvedev supera Marton Fucsovics e está nos oitavos de final em Wimbledon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista russo Daniil Medvedev, terceiro do ranking mundial, apurou-se este sábado para os oitavos de final do torneio de Wimbledon, ao bater o húngaro Marton Fucsovics, em quatro sets.

Diante do atual 67.º do mundo, o jogador russo perdeu o primeiro parcial (4-6), mas viria a recuperar nos sets seguintes (6-3, 6-4 e 6-4) para assegurar presença nos 'oitavos', ao fim de três horas de encontro.

Na próxima fase do terceiro Grand Slam da temporada, Medvedev vai medir forças com o vencedor do encontro entre o checo Jiri Lehecka e o norte-americano Tommy Paul.