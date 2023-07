Djokovic apura-se para a final de Wimbledon e aponta ao oitavo título

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, apurou-se esta sexta-feira pela nona vez na carreira para a final de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao vencer o italiano Jannik Sinner, oitavo da hierarquia.

O campeão em título superou o jogador transalpino em três sets, com parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4), em duas horas e 47 minutos, atingindo assim a sua nona final na relva londrina, torneio que já conquistou por sete vezes (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022).

O tenista sérvio de 36 anos, que vai tentar chegar ao seu 24.º título do Grand Slam, vai defrontar na final o vencedor do embate entre o espanhol Carlos Alcaraz, lider do ranking mundial, e o russo Daniil Medvedev, terceiro da hierarquia mundial.