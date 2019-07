Djokovic bate Goffin e segue para as meias-finais de Wimbledon

Novak Djokovic, líder do ranking mundial, prosseguiu esta quarta-feira a defesa do título em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, e apurou-se para as meias-finais, ao vencer o belga David Goffin.

O tenista sérvio, que procura o quinto título na relva londrina, depois das conquistas em 2011, 2014, 2015 e 2018, derrotou o 23.º do ranking mundial por 6-4, 6-0 e 6-2, em uma hora e 59 minutos.

Nas meias-finais, o jogador sérvio vai defrontar o vencedor do embate entre o espanhol Roberto Bautista-Agut, 22.º da hierarquia mundial, e o argentino Guido Pella, 26.º do mundo.