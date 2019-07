Djokovic vence Bautista Agut e está na final de Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se pela sexta vez para a final do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao bater o espanhol Roberto Bautista-Agut, 22.º.Djokovic, que venceu na relva londrina em 2011, 2014, 2015 e 2018 e perdeu o jogo decisivo em 2013, superou Bautista-Agut em quatro 'sets', pelos parciais de 6-2, 4-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e 48 minutos, ao quinto 'match point'.Na final, agendada para domingo, o sérvio, que soma 15 títulos do 'Grand Slam', vai defrontar pela 55.ª vez o espanhol Rafael Nadal, segundo jogador mundial, ou pela 48.ª o suíço Roger Federer, terceiro, que se defrontam na segunda meia-final.Recorde aqui o direto