Djokovic feliz em Wimbledon: «O meu sonho de infância tornou-se realidade em 2011»

O campeão em título de Wimbledon, Novak Djokovic, e a número um mundial, Iga Swiatek, abriram esta segunda-feira a 136.ª edição do Grand Slam britânico com vitórias no All England Club, onde vai decorrer a prova até 16 de julho.

Numa jornada sem grandes surpresas entre os principais favoritos no quadro de singulares masculinos, coube ao tenista sérvio, como campeão de 2022, a honra de abrir o court central, onde superou o argentino Pedro Cachín, número 68 no ranking mundial, em três sets, por 6-3, 6-3 e 7-6 (7-4), para somar o 29.º triunfo consecutivo na relva londrina.

Djokovic procura, aos 36 anos, igualar as oito vitórias do suíço Roger Federer no terceiro 'major' da época e, este ano, poderá alcançar o quinto troféu consecutivo, o que representaria o seu 24.º título do Grand Slam.

"Não há muito melhor que Wimbledon, em termos de história e tradição. Vir a Wimbledon sempre foi um sonho e ganhar. O meu sonho de infância tornou-se realidade em 2011 e cada ano que volto revivo essas memórias, é como se me conseguisse conectar com aquele jovem rapaz que sonhava na Sérvia. Tento não dar nenhum encontro ou minuto no court como garantido. Sou definitivamente abençoado, por isso é uma sensação maravilhosa estar aqui", comentou o número dois mundial.

Depois de bater Cachín, num desafio que chegou a ser interrompido por mais de uma hora devido à chuva, Novak Djokovic, que este ano já venceu o Open do Austrália e Roland Garros, os dois primeiros torneios do Grand Slam, vai encontrar na segunda ronda o australiano Jordan Thompson (70.º ATP), responsável pela eliminação do norte-americano Brandon Nakashima (55.º ATP), pelos parciais de 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (7-4) e 6-3.

O norueguês Casper Ruud, campeão do Estoril Open, precisou, por sua vez, de quatro parciais para fazer prevalecer o seu teórico favoritismo de quarto cabeça de série sobre o 'qualifier' francês Laurent Lokoli (199.º ATP), por 6-1, 5-7, 6-4 e 6-3, e seguir em frente.

Enquanto o nórdico, vice-campeão em três dos últimos cinco 'majors' (Roland Garros 2022 e 2023 e Open dos Estados Unidos em 2022), marcou encontro na próxima eliminatória com o britânico Liam Broady, agraciado com um 'wild card', o russo Andrey Rublev regressou com um triunfo categórico ao All England Club.

O moscovita, à semelhança de todos os tenistas russos e bielorrussos, foi impedido de disputar Wimbledon em 2022, mas, este ano, foi o primeiro jogador a garantir a qualificação para a segunda ronda, ao derrotar o australiano Max Purcell, com os parciais de 6-3, 7-5 e 6-4, ao fim de uma hora e 33 minutos.

"Estou muito feliz por estar de volta. Queremos sempre ganhar em três sets, mas nunca é fácil. Estava 2-5 abaixo no segundo set e tive sorte em conseguir dar a volta, porque na minha cabeça já me estava a preparar para o terceiro. Fiz algumas boas pancadas e fui capaz de dar a volta e jogar muito bem no final do segundo set. Jogar aqui, às 11:00, com o estádio cheio é uma sensação especial", confessou o número sete mundial.

Assim como Rublev, que terá como próximo adversário o compatriota Aslan Karatsev, após a vitória deste sobre o francês Luca van Assche, por 6-7 (4-7), 6-4, 6-2 e 6-4, o italiano Jannik Sinner (8.º ATP), que chegou aos 'quartos' na relva inglesa há um ano, também assegurou a manutenção em prova, ao impor-se ao argentino Juan Manuel Cerundolo ((111.º ATP), por triplo 6-2.

Na competição feminina, a polaca Iga Swiatek foi a principal protagonista da jornada de abertura e, em apenas uma hora e 21, confirmou as credencias de líder do ranking WTA frente à chinesa Lin Zhu (33.ª WTA), por 6-1 e 6-3.

Na próxima jornada, a tricampeã de Roland Garros, que tem como melhor resultado no torneio britânico a quarta ronda em 2021, vai defrontar a espanhola Sara Sorribes Tormo, ao passo que a norte-americana Jessica Pegula (4.ª WTA) vai medir forças com Cristina Bucsa (78.ª WTA), após afastar a compatriota Lauren Davis, pelos parciais de 6-2, 6-7 (8-10) e 6-3.

O dia ficou ainda marcado pela derrota de Venus Williams, cinco vezes campeã de Wimbledon e a jogar Wimbledon pela 24.ª vez -- algo nunca feito por nenhum tenista -, frente à ucraniana Elina Svitolina, por 6-4 e 6-3, assim como pelo desaire da norte-americana Coco Gauff, sétima colocada no 'ranking' mundial, diante a compatriota Sofia Kenin, campeã do Open da Austrália em 2020, com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-2.