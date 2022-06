Djokovic: «Nadal? Tiro-lhe o meu chapéu por tudo o que conseguiu e continua a fazer»

Novak Djokovic falou este sábado na antevisão do torneio de Wimbledon. Em declarações aos jornalistas presentes na conferência de imprensa, o tenista sérvio assumiu estar tranquilo quanto ao facto de não haver atribuição de pontos no torneio, devido ao facto de os atletas russos e bielorrussos não competirem, uma medida voltou a ser criticada pelo ex-número 1 da hierarquia.

"Vai afetar mais os outros tenistas do que a mim. Não quero dizer que os pontos não são importantes, mas para mim já não são como antes. Agora não persigo tanto o ranking como antes, quando queria quebrar o recorde de Federer [semanas no número 1]. Deixou de ser uma prioridade. Não pude defender 4.000 pontos entre Austrália e aqui, isso afeta o meu ranking, mas as minhas prioridades são outras neste momento", começou por dizer, continuando: "Não estou, de todo, de acordo com o facto de se proibir os atletas russos e bielorrussos de jogar. Não vejo como possam ter contribuído para tudo o que já se passou. Não acho que seja justo. Se acontecesse comigo, sem eu ter contribuído para o conflito, não acharia justo. Gostava de recordar que entre 1992 e 1996 os sérvios não puderam competir a nível internacional. Sei como se sentem."

Djokovic assumiu ainda a vontade de participar no Open dos Estados Unidos, país que ainda está proibido de entrar por ainda não se ter vacinado contra a Covid-19. "Ao dia de hoje não posso entrar nos Estados Unidos, sei disso, então tenho motivação extra para estar bem aqui. Tenho de esperar e ver o que acontece. Adorava ir aos EUA mas ao dia de hoje não é possível. Não posso fazer muito, é algo que depende dos governo dos EUA. Se penso vacinar-me? Não", atirou.

Já para Rafael Nadal, Novak Djokovic reservou apenas elogios, apesar de o espanhol ser um dos seus maiores rivais no court de ténis. "Foi operado, perdeu meio ano, voltou da operação e ganhou logo um Grand Slam. E outra vez em Roland Garros. Tiro-lhe o meu chapéu por tudo o que conseguiu e pelo que continua a fazer no court. Tem um grande espírito de luta, é um campeão incrível. Merece admiração e respeito, apesar de ser um dos seus maiores rivais. Tenho muito respeito por ele", terminou.