Djokovic vence Kohlschreiber e qualifica-se para a segunda ronda

O tenista sérvio Novak Djokovic, detentor do troféu, qualificou-se esta segunda-feira para a 2.ª ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o alemão Philipp Kohlschreiber.





Na 15.ª presença no torneio de relva londrino, o líder do ranking mundial manteve-se invicto em encontros da primeira ronda, ao bater o alemão, 57.º da hierarquia ATP, por 6-3, 7-5 e 6-3, em duas horas e dois minutos.Na segunda ronda, Djokovic vai defrontar o norte-americano Denis Kudla, 111.º do ranking.