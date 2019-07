Dupla colombiana vence torneio de pares masculinos de Wimbledon

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah tornaram-se este sábado nos primeiros tenistas colombianos a vencerem o torneio de Wimbledon na vertente de pares, ao derrotarem na final os franceses Nicolás Mahut e Edouard Roger-Vasselin, em cinco 'sets'.Numa partida que durou quatro horas e 56 minutos, a dupla sul-americana venceu os gauleses pelos parciais de 7-6 (5), 6-7 (5), 6-7 (6), 7-6 (5) e 3-6.Com este triunfo sobre a relva do All England Club, Juan Sebastián Cabal e Robert Farah vão assumir a liderança do 'ranking' de pares.Este foi o primeiro torneio do 'Grand Slam' conquistado por uma dupla colombiana na vertente de pares.