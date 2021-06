Estreia de Pedro Sousa em Wimbledon adiada devido à chuva

O encontro do tenista português Pedro Sousa com o italiano Lorenzo Sonego, referente à primeira ronda de Wimbledon, terceiro major da temporada, foi adiado, devido à chuva que interrompeu a jornada desta terça-feira.

O lisboeta, 121.º colocado no ranking ATP, e o transalpino, 23.º cabeça de série, estavam escalados para disputar o último embate no court 6 do All England Club, mas o desafio já foi cancelado, uma vez que as condições climatéricas não vão permitir a conclusão da jornada.

A estreia de Pedro Sousa no quadro principal de Wimbledon fica assim adiada para quarta-feira em court e horário a definir pela organização do torneio do Grand Slam britânico.