Frederico Silva falha acesso ao quadro principal de Wimbledon

O tenista português Frederico Silva falhou esta quinta-feira o acesso ao quadro principal de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder na última ronda do qualifying diante o francês Benjamin Bonzi.

Naquele que foi o primeiro encontro entre ambos, o tenista das Caldas da Rainha, que figura na 176.ª posição no ranking ATP, não foi capaz de contrariar o adversário gaulês, número 119 da mesma hierarquia, e acabou eliminado em quatro 'sets', pelos parciais de 6-7 (4), 6-4, 6-4 e 7-5, ao cabo de duas horas e 55 minutos.

Apesar de ter conquistado o primeiro parcial no tie-break e de se ter colocado em vantagem no marcador, Frederico Silva cedeu as duas partidas seguintes, antes de dispor de três 'set points' no quarto 'set' para obrigar o adversário a um quinto e último parcial.

Frederico Silva não foi, contudo, capaz de aproveitar nenhuma das oportunidades e permitiu a Benjamin Bonzi fechar os últimos cinco jogos para assegurar a passagem ao quadro principal do 'major' britânico.

Já o número três português, de 26 anos, que tinha como única presença a segunda ronda da fase de qualificação na relva londrina, em 2016, desta vez ficou a apenas um triunfo de se juntar a João Sousa e Pedro Sousa no torneio de Wimbledon, que irá decorrer no All England Club, entre 28 de junho e 11 de julho.