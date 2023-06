Frederico Silva na segunda ronda do qualifying de Wimbledon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Frederico Silva avançou esta segunda-feira para a segunda ronda do qualifying de acesso ao quadro principal de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, após bater o bósnio Damir Dzumhur em dois sets.

Na sua quarta tentativa da carreira para chegar ao quadro principal do histórico torneio de relva inglês, Silva, 188.º do ranking ATP, venceu Damir Dzumhur, 164.º, com os parciais de 6-3 e 6-4, num duelo que durou uma hora e 28 minutos.

Na segunda ronda do 'qualifying', o tenista português vai defrontar o equatoriano Emílio Gomez, atual 127.º da hierarquia mundial.