Frederico Silva vence na primeira ronda do qualifying de Wimbledon

O tenista português Frederico Silva estreou-se esta terça-feira com uma vitória na primeira ronda da fase de qualificação do torneio de Wimbledon, terceiro major da temporada, ao superar o russo Evgeny Donskoy.

Naquela que foi a sua segunda participação no qualifying do torneio britânico do Grand Slam, o jogador natural das Caldas da Rainha, número 176 do ranking ATP, derrotou o experiente adversário, de 31 anos, que figura na 140.ª posição na hierarquia mundial, em apenas dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-3.

Depois de uma partida inaugural muito equilibrada, o número três nacional, de 26 anos, salvou três pontos de break no sétimo jogo do segundo parcial para se manter em vantagem, antes de selar o triunfo ao primeiro match point que dispôs, ao cabo de uma hora e 15 minutos de encontro.

De regresso à segunda ronda da fase de qualificação, após ter perdido, em 2016, frente ao japonês Yoshihito Nishioka, Frederico Silva vai agora defrontar Mohamed Safwat (172.º ATP), do Egito, que eliminou esta terça-feira o dinamarquês Mikael Torpegaard, por 7-5, 3-6 e 7-5.