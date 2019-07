Hoje é dia de João Sousa

Pela sexta vez na carreira, João Sousa vai disputar o quadro principal de Wimbledon e é hoje que arranca a sua caminhada. O vimaranense, que desceu três posições para o 69º posto do ranking ATP, defronta o britânico Paul Jubb (431º), jovem de 19 anos que se sagrou campeão universitário norte-americano este ano, após bater Nuno Borges na final.

O encontro entre Sousa e Jubb é o quarto no court 17, pelo que, se tudo correr dentro da normalidade, arranca por volta das 16h30. O tenista português, de 30 anos, procura ultrapassar a primeira ronda no All England Club, algo que só alcançou noutra ocasião: em 2016, quando até chegou à terceira ronda, antes de perder com Jiri Vesely. Agora, procura bater a nova coqueluche britânica, sendo que já sabe que na segunda ronda pode defrontar Marin Cilic ou Adrian Mannarino.