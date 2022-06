Iga Swiatek na segunda ronda de Wimbledon com 36.ª vitória seguida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, ao vencer a croata Jana Fett, em dois sets.

Recente vencedora de Roland Garros, Swiatek estreou-se na relva londrina com o triunfo sobre a croata, 252.ª e vinda de qualificação, por 6-0 e 6-3, em uma hora e 14 minutos.

Com o triunfo de hoje, Swiatek somou a 36.ª vitória consecutiva e ultrapassou a norte-americana Venus Williams como a tenista com maior número de triunfos seguidos no século XXI.

Na próxima ronda, Swiatek vai defrontar a neerlandesa Lesley Pattinama Kerkhove, 138.ª da hierarquia mundial.