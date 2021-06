João Sousa "dececionado" com derrota na estreia: «Não era aquilo que queríamos»

O tenista português João Sousa revelou-se "dececionado" com a derrota sofrida diante o italiano Andreas Seppi, na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, que decorre no All England Club, onde esta terça-feira joga Pedro Sousa.

"Estou dececionado com o desfecho do encontro, não era aquilo que queríamos, obviamente", confessou o número um nacional e 120.º da hierarquia mundial, em declarações à Lusa.

João Sousa entrou melhor no encontro e venceu o primeiro set, mas não foi capaz de travar o nível em crescendo do adversário transalpino, 90.º colocado no ranking ATP, e, ao desperdiçar várias oportunidades para break, acabou por perder em quatro partidas, por de 4-6, 6-4, 7-5 e 6-2.

"No entanto, acho que fiz um bom encontro, principalmente nos primeiros três sets. Acho que joguei a um nível muito bom. A diferença foi que, simplesmente, não consegui concretizar as muitas oportunidades para break e ele, quando dispôs de oportunidades, conseguiu concretizar. Foi isso que fez a grande diferença no encontro", justificou o vimaranense.

Depois de ter atingido os oitavos de final na relva londrina, em 2019, João Sousa, de 32 anos, não conseguiu conquistar mais nenhuma vitória em torneios do Grand Slam e admite sentir-se "triste por acabar tão cedo este torneio, porque havia a expectativa de poder fazer uma boa prova".

Eliminado do major britânico e já de regresso a casa, o minhoto diz ser "tempo de recuperar, descansar e preparar o torneio da próxima semana", o ATP 250 de Newport.

Enquanto João Sousa se despediu de Londres, o lisboeta Pedro Sousa, número 121 do ranking ATP, entra esta terça-feira em ação, para defrontar o italiano Lorenzo Sonego, 23.º cabeça de série, naquela que será a estreia no quadro principal do terceiro torneio do Grand Slam.