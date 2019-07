João Sousa em busca de novo triunfo

João Sousa disputa hoje um dos encontros mais importantes da sua carreira. Defronta Dan Evans, o único britânico ainda em prova no quadro masculino, às 16h30, no Court 1, perante mais de 12 mil espectadores. Ontem, o vimaranense perdeu na 2.ª ronda de pares ao lado do argentino Leonardo Mayer. Cederam em quatro sets diante dos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger Vasselin, por 6-1, 5-7, 6-4 e 7-5.