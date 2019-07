João Sousa: «Fiz um dos melhores encontros da minha carreira»

O tenista português João Sousa defendeu esta quinta-feira ter feito "um dos melhores encontros da carreira" na segunda ronda de Wimbledon, terceiro Major da temporada, "face a um dos melhores jogadores do mundo", o croata Marin Cilic.João Sousa, número um nacional e 69.º colocado no ranking ATP, ultrapassou pela primeira vez na carreira o croata Cilic (18.º ATP), por triplo 6-4 , e assegurou a qualificação para a terceira ronda de Wimbledon."Estou muito contente com esta vitória face a um jogador que já tinha defrontado anteriormente e a quem nunca tinha vencido um set. É um dos melhores jogadores do mundo e foi um dia perfeito", começou por lembrar o vimaranense, de 30 anos.Depois de perder os quatro desafios anteriores, João Sousa conseguiu impor-se ao vice-campeão de 2017 na relva londrina e assegurar, pela segunda vez na carreira, a presença na terceira jornada de Wimbledon."Consegui jogar a um nível e intensidade altíssimos, desde o princípio até ao final, e muito concentrado. Fiz um dos melhores encontros da minha carreira. Só posso estar contente com a minha exibição de hoje e por estar, outra vez, na terceira ronda de um torneio do Grand Slam, num torneio tão emblemático como é Wimbledon", sublinhou, acrescentado estar a viver "dias fantásticos de grande nível de ténis".Tal como em singulares, o minhoto mostrou-se satisfeito com o triunfo alcançado na vertente de pares, ao lado do argentino Leonardo Mayer, diante Daniel Evans (seu próximo adversário em singulares) e Lloyd Glasspool em quatro 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-3), 4-6, 7-5 e 6-3."Depois de um singular, nem sempre é fácil voltar a ligar os motores, mas, com a ajuda do 'Leo', foi possível esta vitória. Penso que conseguimos jogar também a um bom nível e completámo-nos muito bem, como já é habitual", finalizou Sousa, que volta a jogar na sexta-feira na competição de duplas.