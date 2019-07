João Sousa alcança apuramento para a 2.ª ronda de Wimbledon

O português João Sousa assegurou esta terça-feira o apuramento para a segunda ronda do torneio de Wimbledon, ao superar em quatro sets o jovem britânico Paul Jubb, com parciais de 6-0, 6-3, 6-7 (8) e 6-1.





A jogar diante de um tenista de 19 anos (431.º do ranking ATP), que entrou no quadro principal mercê de um wild card atribuído pela organização, o português não deu grandes hipóteses e, pese embora ter cedido no terceiro parcial, nunca pareceu em dificuldades para chegar à segunda ronda em Londres.

Na próxima ronda, o tenista de Guimarães, 69.º na hierarquia masculina, terá pela frente o vencedor do duelo entre Marin Cilic e Adrian Mannarino.

