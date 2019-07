João Sousa também segue em frente na estreia em pares em Wimbledon

O tenista português João Sousa, em equipa com o argentino Leonardo Mayer, apurou-se hoje para a segunda ronda da variante de pares do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' da temporada, ao afastar um par britânico.Já depois de esta quinta-feira ter garantido a presença na terceira ronda da variante de singulares, ao eliminar o croata Marin Cilic, Sousa voltou ao 'court' e, em equipa com Mayer, seu habitual parceiro nos pares, afastou a dupla formada por Lloyd Glasspool e Daniel Evans, este último seu adversário na próxima ronda de singulares.Frente a um par que participava com um 'wild card' (convite), Sousa e Mayer venceram em quatro 'sets', por 7-6 (7-3), 4-6, 7-5 e 6-3, em duas horas e 46 minutos, e vão defrontar na segunda eliminatória a dupla formada pelos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, 11.ª primeira cabeça de série daquela variante.