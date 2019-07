Karolina Pliskova qualifica-se para a terceira ronda de Wimbledon

Karolina Pliskova qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a porto-riquenha Monica Puig.





A tenista checa, terceira do ranking mundial, derrotou Puig, campeã olímpica no Rio 2016 e atual 52.ª da hierarquia, por 6-0 e 6-4, em uma hora.Na terceira ronda do torneio de relva londrino, à qual chega apenas pela segunda vez em oito presenças, Pliskova vai encontrar Hsieh Su-Wei, de Taiwan, 29.ª do mundo.