Kyrgios e Djokovic já têm planos para domingo: jantar, uns copos e... muita loucura

No domingo, Novak Djokovic e Nick Kyrgios prometem uma final repleta de emoções fortes em Wimbledon, mas ao que parece ambos já estão a pensar naquilo que vão fazer depois do duelo no All England Club. Ganhe quem ganhar, o plano está já traçado...Tudo começou quando Kyrgios partilhou nas redes sociais o 'print' de uma notícia sobre as palavras que ambos trocaram no treino de hoje. "Djokovic, agora somos amigos?", questionou o australiano.O sérvio foi atrás e respondeu. "Se me estás a convidar para beber um copo ou para jantar, aceito. PS: quem ganhar paga", replicou o sérvio. Kyrgios aceitou o desafio, mas deu-lhe um pouco mais de 'picante': "Combinado. Vamos para a noite e fazer umas maluquices".Resta saber se a promessa será cumprida...