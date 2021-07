Kyrgios revela outro 'amor': «Não gosto tanto de ténis como Federer, Nadal e Djokovic»

Nick Kyrgios voltou a dar que falar em Wimbledon. Após o jogo de duplas mistas a contar para o torneio inglês com a norte-americana Venus Williams esta sexta-feira, que os apurou para a próxima ronda, o australiano apareceu na habitual conferência de imprensa e foi questionado sobre o facto de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic continuarem a jogar para além dos 35 anos e fez uma revelação inesperada.





"Definitivamente não adoro ser tenista tanto quanto essas lendas. Federer, Nadal e Djokovic não viveriam sem ténis. É o grande amor deles. O meu grande amor é o basquetebol, mas não consegui seguir esse sonho", revelou.E acrescentou: "Não acordo todos os dias a pensar nisso, a querer melhorar cada vez que entro na pista. Isso não é algo que acontece comigo facilmente. Também acho que eles não tiveram de crescer com tantas críticas no início da carreira. Não digo que isso me tirou do desporto, mas pressionou-me muito no início."Kyrgios, de 26 anos, continuou a explicar o seu ponto de vista, deixando antever que não pretende ter uma carreira tão longa."Isto não quer dizer que me vou aposentar um dia destes. Só estou a dizer que estou há muito tempo no circuito [de ténis]. Já vivi muitas coisas e há muitas coisas que quero fazer fora do ténis. Quando eu era jovem estabeleci um limite: não queria jogar mais depois dos 28 ou 29 anos, porque esses são os melhores anos da minha vida e quero passá-los com a minha família, a minha namorada e os meus amigos", referiu."Acho que ganhei esse direito a ter a liberdade de fazer o que eu quiser. Posso voltar aos 33 anos com um convite. Quem sabe? Só estou a dizer que não acho que estarei a jogar com a idade deles", finalizou Kyrgios.Recorde-se que o australiano enfrenta este sábado o canadiano Felix Auger-Aliassime na terceira ronda do torneio de Wimbledon.